リニア中央新幹線の開通に向け最大の難所となってきたリニア静岡工区をめぐり、静岡県とJR東海との間で大井川の水利用に影響が出た場合の補償が合意されたことについて、金子恭之国土交通大臣が23日、閣議後会見で「一つの節目だ」と述べた。【映像】リニア静岡工区について話す金子大臣金子大臣は会見の冒頭、「リニア中央新幹線工事に伴い、大井川の水利用に影響が生じた場合の補償の対応に関して、静岡県とJR東海との間で合