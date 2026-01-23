俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する実写映画シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）のIMAX版ポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初映像本作は、野田サトルによる同名漫画が原作。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡って、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが死闘を繰り広げるサバイバル・バト