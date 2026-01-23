北米競馬の年度表彰「第55回エクリプス賞」授賞式が22日夜（日本時間23日朝）に米フロリダ州南東部パームビーチのホテル「ザ・ブレイカーズ」で行われ、昨年BCクラシックを制したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が最優秀古馬ダート牡馬の部門賞を受賞した。担当スタッフを務める渋田康弘助手（63）はこの日、栗東トレセンで仕事を終え、厩舎で授賞式の中継を見守った。「名誉なことですし、ありがたいで