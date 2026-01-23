香川・東かがわ市で18日、親子が乗っていた軽自動車が脱輪事故を起こす様子がカメラに捉えられた。車は大きく傾いた状態で停止した。目撃者はすぐさま救助に向かい、母親から子どもを受け取る形で救助したという。その後、母親も自ら脱出し、ケガはなかった。突然の脱輪事故…車内には親子の姿香川・東かがわ市で18日、運転中に撮影されたのは、斜めになった軽自動車だ。車内に親子を乗せたまま、大きく傾いていた。一体何があった