岐阜県関市下之保の40代夫婦の住宅が焼け子ども2人の遺体が見つかった火災で、関署は23日、身元は住人で三男の中学生森龍之承さん（13）と、長女の小学生安菜さん（11）と明らかにした。死因はいずれも一酸化炭素（CO）中毒だった。火災は17日にあり、住宅には夫婦と子ども4人の計6人が住んでいた。署が詳しい出火原因を調べている。