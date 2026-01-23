きょう衆議院が解散され、2月8日投開票で総選挙が実施される。木原稔官房長官は23日午前の記者会見で、SNS等で政党や候補者の情報を入手する際、ニセ情報に注意するよう呼びかけた。【映像】ニセ情報への注意を呼びかける木原官房長官会見で「通常国会冒頭での解散となり、事実上国政選択に向けた局面に入るが、解散から投開票まで16日間と戦後最短となる。政策論争や有権者が判断するための機会が十分に確保されるのか懸念の