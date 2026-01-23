アメリカ生まれドイツ育ち、現役青学生で一卵性双子のインフルエンサー、はんなみいなが23日、東京都葛飾区・柴又帝釈天で、一日消防署長に就任した。この日は令和8年金町消防署文化財防火デーが実施され、姉のはんな、妹のみいなが放水訓練の指揮を執った。映画「男はつらいよ」で知られる葛飾柴又は、国の重要文化財的景観にも選定されており、毎年消防訓練を行うのが恒例となっている。迫力のある放水も実施され、はんなは「消