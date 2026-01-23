阪神は23日、SGL尼崎で行われる今季のファーム公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催すると発表した。昨年に続く実施で、今年はユニホームに「阪神ジャガーズ」のペットマークが縫い付けられた。対象試合は3月27〜29日広島戦、7月17〜19日オリックス戦。「阪神ジャガーズ」は、1954年からの3年間、2軍チームの名称として使用された歴史がある。新たに採用される「阪神ジャガーズ」のペットマークは“幻”の存在とも言える。