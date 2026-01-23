政府は、23日午前の閣議で衆議院を解散することを決定しました。衆議院は午後の本会議で解散され、事実上の選挙戦に突入します。国会内から、フジテレビ政治部・伊地知英志記者が中継でお伝えします。通常国会冒頭での解散は60年ぶりで、異例ずくめの真冬の短期決戦がいよいよスタートしますが、関係者の多くが「展開は最後まで読めない」との見方を示しています。首相官邸に出廷した際、記者からの声掛けに笑顔で応じた高市首相は