富士通陸上競技部は23日、東京五輪男子マラソン日本代表の中村匠吾選手が2026年3月31日をもって現役引退することを発表しました。中村選手は1992年生まれの33歳。駒沢大学在学時に箱根駅伝に出場。4年生のときには1区で区間賞を獲得しました。その後、富士通陸上競技部に所属し、マラソンへ転向。2018年びわ湖毎日マラソン7位(日本人1位)、2018年 ベルリンマラソン4位、2019年マラソングランドチャンピオンシップ優勝などの実績を