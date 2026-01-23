◆ リーグトップの先発陣をさらに強化現地時間22日、テキサス・レンジャーズがワシントン・ナショナルズとのトレード成立を発表。マッケンジー・ゴア投手（26）を獲得し、対価として5人の若手有望株を放出した。ゴアは2017年ドラフトの全体3巡目指名でパドレスに入団し、2022年にMLBデビュー。同年オフにフアン・ソトを中心としたトレード対価の1人としてナショナルズに移籍した。2024年にはシーズンを完走して10勝を挙げ、ナ