Photo: シラクマ 2024年7月12日の記事を編集して再掲載しています。 わかっちゃいるけどやめられない。姿勢や健康を気にして、PCスタンドを使ったり、外付けディスプレイを使ったりしていますが、やはり一番ラクなのは猫背の状態での本体キーボードベタ打ち。願わくばその状態でお気に入りのキーボードを使えたらな……なんて考えたことのある人も多いんじゃないでしょうか。キーボード on