2026年シーズン、巨人で先発の柱として期待される新戦力が、楽天から海外FA権を行使して移籍した則本昂大だ。年俸が3年総額13億円とメディアで報じられていることが、期待の大きさを物語っている。リーグ制覇に不可欠な「即戦力投手」巨人はリーグ連覇を狙った昨年だが、阪神に15ゲームの大差をつけられた。不動の4番だった岡本和真が故障で長期離脱したことが大きな痛手だったが、先発陣も誤算が相次いだ。エース格の戸郷翔征は春