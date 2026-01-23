今シーズン一番の寒気が流れ込んでいる影響で、岐阜市で積雪が10センチを超えるなど、岐阜県を中心に大雪となっています。岐阜県内は昨夜も雪が降り続き、最大で岐阜市で11センチ、白川村で59センチ、本巣市樽見で44センチなどの積雪を観測しています。JR岐阜駅前では雪の影響でバスの遅れが発生し、通勤・通学で利用する人の長い列ができていました。大学生：「遅くなったら嫌だなと思って早めに出たら、ちょっと積も