グローバルステイズは、2026年に開業を予定している宿泊施設「プライベートリゾート QUUGA」のティザーサイトを公開しました。山梨県富士河口湖町の大石エリアに誕生するこの施設は、「QUALITY×優雅」をコンセプトにした全5室限定のプライベートリゾート。富士山と河口湖が織りなす絶景を目の前に、心と身体を解き放つ贅沢な滞在を提案します。 プライベートリゾート QUUGA 開業時期：2026年予定所在地：山梨県南