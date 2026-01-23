グローバルステイズは、山梨県富士河口湖町の奥河口湖エリアに、全棟にプライベートサウナと露天風呂を備えた2つの宿泊施設「奥河口湖 景雅」と「湖畔の隠れ家 totonoco」を、2026年6月に開業します。開業に先立ち、2026年2月1日より予約受付を開始。富士山麓の静寂に包まれたロケーションで、心身ともに「ととのう」極上の滞在を提案する、タイプの異なる2つのヴィラを紹介します。 奥河口湖 景雅／湖畔の隠れ家 totonoco