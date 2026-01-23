寒さが厳しくなる冬は、「体がだるい」「気分が沈みやすい」といった不調を感じやすい季節。朝なかなか起きられない、手足の冷えが気になる、肌の乾燥がつらいなど、冬ならではの悩みを抱えている方も多いのでは。 【調査結果】冬に感じやすい心や体の不調もいろいろあります 株式会社NEXERはこのほど、「漢方みず堂」と共同で、事前調査で「冬になると心や体の不調を感じることがある」と回答した全国の男女200人を対象に行