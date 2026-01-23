元フジテレビで、現在はフリーの平井理央アナウンサー(43)が22日、自身のインスタグラムを更新。家の中にあるブランコで、気分転換をしていることを報告した。 【写真】楽しそうな笑顔!?ブランコに乗って気分転換しています 「家にブランコのある生活」と投稿。「昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて思っていた以上に大活躍しています。」と記した。 「子ども用だけど仕事と家事に追われた日の夜の