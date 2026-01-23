「昭和」という“近過去”と「令和」の現在をタイムマシーン（バス）で行き来するという設定の宮藤官九郎脚本のテレビドラマ「不適切にもほどがある！」（ＴＢＳ系）が2024年の放送時に話題となり、略称「ふてほど」が同年の新語・流行語大賞の年間大賞になるほどの社会現象になった。26年の年明けにも新春スペシャル版が放送されたが、こうした「設定」を先取りした実在のバンドがある。 【写真】「エミとゲル」の最新作