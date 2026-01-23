ゲームで盛り上がる子どもたち岡山大学付属幼稚園(岡山市) 22日、大学生が岡山市で幼稚園児向けのロボット体験教室を開きました。 岡山大学付属幼稚園で開かれたロボットの体験教室には、年長の園児43人が参加しました。 子どもたちにロボットを身近に感じてもらい、探求心を育んでもらおうと岡山大学発の学生ベンチャーが企画したものです。 子どもたちは、コントローラーで上手に