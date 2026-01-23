指定暴力団、福博会が去年11月、福岡市内の本部事務所の土地と建物を売却していたことが分かりました。指定暴力団、福博会の本部事務所があったのは、福岡市博多区千代にある築40年の鉄筋コンクリート造りの4階建ての建物です。警察によりますと、去年11月にこの建物とおよそ600平方メートルの敷地が市内の会社2社に売却され、本部事務所としては使われていないことが確認されたということです。また、福博会代表の金