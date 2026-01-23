今夜23日、南西から西の夜空で月と土星が接近して見えます。市街地でも見つけやすく、月と土星の共演を楽しむことができそうです。今夜、星空を見られる所では防寒を万全にしてお楽しみください。月が土星に接近夕方からの時間帯、南西から西の空に土星が見えます。今夜23日(金)午後7時ごろには、細い月がその土星に接近して見えます。土星は1等の明るさで見えますので、市街地でも見つけやすいでしょう。南西から南側に開けた場所