雲鶴堂は、同社のアウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」より、チタン製品3種をリニューアルし、2026年1月19日より順次販売を開始しています。軽量かつ頑丈なチタン素材の特性を活かした「箸」「マグカップ」「皿」の3アイテムが、ユーザーの声を反映してさらに使いやすく進化。キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、普段使いや防災用の備えとしても活躍する、リニューアルモデルです。 A.S.F.OUTDOOR「チタン製ギア3