高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第80回）が23日に放送され、身請けが決まったなみ（さとうほなみ）がサワ（円井わん）を気遣う姿が描かれると、ネット上には「本当に素敵な人」「優しくて泣ける」「胸がグッと熱くなる」といった反響が寄せられた。【写真】サワ（円井わん）を励ますなみ（さとうほなみ）サワは教員資格をとるため白鳥倶楽