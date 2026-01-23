秩父鉄道は、埼玉県秩父郡長瀞町の「長瀞宝登山臘梅園（ながとろほどさんろうばいえん）」が1月下旬から2月下旬にかけて見頃を迎えることを発表しました。関東屈指のロウバイの名所として知られるこの場所は、標高497メートルの宝登山山頂一帯に約3,000本のロウバイが咲き誇る冬の絶景スポット。今シーズンは、新たに誕生した展望スポットやリニューアルした飲食店でのグルメも加わり、より充実した山頂滞在を楽しめるようになって