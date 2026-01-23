ノルディックスキー・ジャンプ女子で１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）が２３日、札幌市内でホテルで行われた２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表会見に出席し、４度目の五輪に向けて「すべての五輪に大きな思い入れはありましたし、ターニングポイントになりました。４年間の日々の積み重ね、生活もそれを軸に回ってる実感はある。自分にとってそれほど大きなものであるのは変わりないですが、それまでの目の前