ソフトバンク・周東佑京外野手が２３日、みずほペイペイドーム内で契約更改交渉を行い、５年２０億円の大型契約を結んだ。単年計算では１・１億円から２・９億円の大幅増。今年２月に３０歳になるスピードスターは実質、ホークスで骨をうずめる覚悟の契約となった。「アメリカに行きたいというのもちょいちょい思ったりはしてましたけど、ポスティング（は球団で認められて）はないですし、自分の年齢とかいろいろ、けがの感じと