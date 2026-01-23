優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は、過去に引っ越しを経験した全国の男女500人を対象に、「引っ越し時の準備と不用品処分」に関するアンケート調査を実施しました。新たな生活のスタートとなる引っ越しですが、その準備過程には多くの落とし穴が存在します。今回の調査では、約3割が準備を直前まで後回しにしており、特に「不用品処分」に関して多くの人が後悔しているという実態が浮き彫りになりました。 粗大ゴミ回収