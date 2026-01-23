◆卓球◇全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）高校２年以下のジュニア女子準決勝が行われ、３連覇中の高校２年・張本美和（木下グループ）が高森愛央（大阪・四天王寺高）を３―０で退け、同日の決勝進出。シードの３回戦からここまで５試合をオールストレート勝ちで盤石の勝ち上がりを見せている。同日の決勝では２３年でも決勝で顔を合わせた小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）と激突。２００７〜１０年の石川佳純以