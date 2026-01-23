２２日、国務院新聞弁公室が開いた記者会見。（北京＝新華社記者／潘旭）【新華社北京1月23日】中国国務院新聞（報道）弁公室は22日、北京市で、農業・農村の現代化を加速し、農村の全面的振興を着実に推進する取り組みに関する記者会見を開いた。農業農村部の張興旺（ちょう・こうおう）副部長、陳邦勲（ちん・ほうくん）発展規画司長、周雲竜（しゅう・うんりゅう）科学技術司長が出席し、記者の質問に答えた。