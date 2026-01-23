空メディックは、日々のライフスタイルに寄り添う新たなブランド「Renolife(レノライフ)」を立ち上げ、第一弾商品としてキャンドルブッシュ混合茶「RESE-Tea(リセッティー)」を発売しました。「無理なく続けられる習慣」をコンセプトに掲げ、忙しい毎日の中でも自然に取り入れられるアイテムを展開。ブランドのローンチと新商品の発売を記念し、抽選で50名に商品が当たる無料プレゼントキャンペーンも開催されています。 空メ