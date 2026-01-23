高市総理はきょう午後の通常国会冒頭で、衆議院を解散します。解散から投開票までの期間が戦後最も短い16日間の選挙戦が、事実上スタートします。国会内から中継です。選挙戦の期間の短さに加え、通常国会冒頭で衆議院が解散されるのは60年ぶりのことで、異例の選挙戦となりそうです。政府はけさの閣議で、衆議院を解散することを決定しました。午後1時から開かれる衆議院本会議では、額賀議長が解散詔書を読み上げ衆議院が解散さ