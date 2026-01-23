ナレーターでラジオDJの伊津野亮（66）が23日までにブログを更新。衆院選に関するMBSテレビの情報番組「よんチャンTV」（関西ローカル）の放送内容に苦言を呈した。同番組は22日、衆院選について特集。「有権者の判断軸は？」として、元TBS記者でジャーナリストの武田一顕氏の見解をもとに、自民・維新・参政を「強くてこわい日本」、中道改革連合・国民民主・共産・れいわ新選組を「優しくて穏やかな日本」とフリップで分類した。