お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）が22日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。失恋後に前を向いた出来事を語った。4年間交際していた蛙亭イワクラと破局した伊藤は「別れたときに、さすがに長く付き合ってたし、かなりまいってた。バーで後輩と飲んでた時にその話をしてて『俺落ち込んでて今』みたいなことを言ってて」とショックだったことを明かした。伊藤は「扉が