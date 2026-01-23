◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)卓球全日本ジュニアのシングルス決勝カードが決まりました。この日は準々決勝から決勝までの3試合を予定。女子では大会4連覇を目指す張本美和選手(木下グループ)が準々決勝で伊藤友杏選手(貝塚第二中)に3−0(11−8、11−8、11−4)で勝利すると、準決勝は郄森愛央選手(四天王寺高)を3−0(11−6、12−10、11−5)で下し、優勝に王手をかけました。対する