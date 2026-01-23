米倉涼子（50）が主演し、Amazonプライムビデオで240以上の国や地域で世界独占配信する映画「エンジェルフライトTHE MOVIE」（堀切園健太郎監督）が、2月13日の配信スタートを前に、新場面写真が23日、初公開された。また、23年3月に配信のドラマ「エンジェルフライト国際霊柩送還士」のダイジェスト映像と映画の映像を交えた、4分の特別映像も解禁。2月23日までの約1カ月間、ドラマの第1話がプライムビデオとYouTubeで無料配