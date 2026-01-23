今シーズン「最長」ともいわれる寒波が21日から居座っています。この寒波による雪の影響で、22日までの間に県内で3人が除雪作業中に亡くなっています。県によりますと、1月21日、魚沼市に住む50代の男性が自宅の屋根の上で倒れているところを発見され、その後死亡が確認されました。ほかにも22日には長岡市の70代の男性と佐渡市の50代の男性が除雪作業中に亡くなっています。3人とも死因は除雪作業中に急病を発症したことに