県選挙管理委員会は22日、ことし6月9日に任期満了を迎える県知事選挙の日程を公表しました。■告示日：2026年5月14日（木）■投開票日：2026年5月31日（日）また、政令市・新潟市でもことし11月17日任期満了による市長選挙が10月に行われます。■告示日：2026年10月11日（日）■投開票日：2026年10月25日（日）