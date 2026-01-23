1月23日、衆議院の解散を控える中、選挙の投票用紙が各市町村に発送されました。新潟市の東区役所には県選挙管理委員会から発送された衆議院選挙の投票用紙が到着しました。県全体では、小選挙区や比例代表など計約565万枚が発送されます。36年ぶりに2月の総選挙となる今回。県内では雪の影響を考慮し、14の自治体ですべての投票所の終了時間を繰り上げることにしています。〈県選挙管理委員会小林駿介主事〉「雪道などで足元が