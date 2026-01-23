平成時代を駆け抜けた大人女子は集合〜！なんとセリアに、魔法少女アニメに出てくるような、ステッキ風のメイクブラシが登場していますよ。ハートのモチーフや、ほんのりピンクに色づいた毛先など、大人の心をくすぐるようなデザインに一目惚れ♡使い心地も申し分なく、毎日のメイクを充実させてくれること間違いなしです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アイシャドウブラシM 魔法少女風、フェイスブラシ 魔法少女