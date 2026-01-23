1月17日と18日の2日間、東京国際フォーラム・ホールAにて開催された『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律』は、30年の時を超えてもなお色褪せない『クロノ・トリガー』の音楽のすごさを改めて体感できたコンサートだった。今回は最終公演となった1月18日夜公演の模様をレポートしていく。 ※本記事はゲーム『クロノ・トリガー』の一部ネタバレを含みます。 （関連：