ジンエアーは、「FRIDAY FIRST FLYDAY」セールを1月23日から25日まで開催する。日本発韓国行きの片道・往復航空券が対象で、運賃が最大3,000円割引となる。搭乗期間は2月1日から4月23日までで、一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「1STFLYDAY」。また、予約した人の中から抽選でeSIMを抽選で50名、WIFI弁当やロッテホテルの割引を全員にプレゼントする。