中国国際航空は、東京/成田〜成都線を1月26日から運休する。1日1往復を運航していたものの、2025年12月23日から減便していた。機材はエアバスA320neoを使用する。所要時間は東京/成田発が6時間10分から6時間20分、成都発が4時間40分。同路線は、中国国際航空と四川航空が運航している。四川航空も1月7日から減便している。■ダイヤCA460東京/成田（17：30）〜成都（22：50）／月CA460東京/成田（17：30）〜成都（22：50）／水