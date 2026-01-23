ハンガーをまとめて揃えたいとき、価格と使いやすさのバランスは意外と悩みどころ。そんなときにおすすめのダイソーのハンガーをご紹介します！木の風合いがありつつ、軽くて扱いやすいから、日常の収納にも取り入れやすい存在です。なだらかなアーチ状で衣類のラインを保ちやすく、1本あたり約73円と激安です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アーチ型木製ハンガー（41cm、3本）価格：￥220（税込）サイズ（約）：