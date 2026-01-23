KDDIは、FCNT製Androidスマートフォン「らくらくスマートフォン Lite」を発売した。価格は3万2800円。 「らくらくスマートフォン Lite」は、約6.1インチの大画面ディスプレイを搭載したAndroidスマートフォン。マイクボタンを押すことで、画面や文字を簡単に拡大できる「おまかせズーム機能」や屋外でも画面を見やすくする「コントラスト自動調整機能」などを備えている。 64GBモデ