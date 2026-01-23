強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、東北日本海側では、２３日夕方にかけてと、２４日未明から夜遅くにかけて大雪となるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］日本付近は、２５日にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的