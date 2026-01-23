ＯｎｅＦｏｒＯｎｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社は２３日、女子ゴルフで昨年のプロテストにトップ合格した伊藤愛華（明治安田）とエージェント契約を締結したと発表した。埼玉栄高３年の１８歳はプロテスト後の新人戦で２位。今季開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）でプロとしてツアーデビューする。伊藤は「ＯｎｅＦｏｒＯｎｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔの皆さまに支えていただけ