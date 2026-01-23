福井県敦賀市では、昨夜9時までの6時間に32センチの雪が降り、気象庁は大規模な交通障害のおそれが高まっているとして、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。市内の国道8号では昨夜7時ごろ、大型車がスタックし車線をふさいだため、少なくともおよそ5キロにわたって後続の車が立ち往生しました。記者「きのう立ち往生が発生した国道8号線は、今でも、ノロノロ運転が続いています」国道8号の通行止めは、一旦、解除され