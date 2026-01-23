アメリカのトランプ大統領はカナダのカーニー首相に対し、自身が主導する「平和評議会」への参加の呼びかけを取り消すと表明しました。国際協調に背を向けるアメリカを批判したと受け取られたカーニー氏の演説に反発したものとみられます。アメリカのトランプ大統領は22日、SNSに投稿し、自身が設立した世界の紛争解決などについて取り組む機関「平和評議会」が、カナダのカーニー首相への参加の呼びかけを取り消すと表明しました