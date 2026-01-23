◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の東１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が序ノ口デビューから７戦全勝とした。東序ノ口筆頭・若大根原（西岩）を押し倒しで下した。序ノ口の優勝を争っていた神奈川・旭丘高の１年後輩でもある蒼富士（伊勢ケ浜）も勝ち、２人が７勝０敗で並んだ。千秋楽で同部屋同士の優勝決定戦が行われる。